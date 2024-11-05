Молодые парламентарии Серпухова посетили форум «Благодарная Россия»

Во Владимире прошел ежегодный молодежный межрегиональный историко-патриотический форум «Благодарная Россия». Его участниками стали команды из десяти регионов страны, а Серпухов представили секретарь молодежного парламента Татьяна Губина и председатель молодежного парламента Татьяна Некрасова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Лучшие практики были представлены в ходе конференции-презентации. Мероприятие проходило два дня, программа включала два содержательных блока. Главная идея форума — в изучении и тиражировании опыта. Как в разных субъектах большой страны создаются условия для воспитания патриотического самосознания молодежи и толерантных взаимоотношений между представителями разных этносов.

«Программа форума была очень насыщенной, интересной. Помимо лекций мы изучили лучшие региональные практики субъектов РФ, посвященные популяризации и сохранению историко-культурного наследия, патриотическому воспитанию молодежи. В перерывах молодые парламентарии приняли участие в обзорных экскурсиях по Владимиру и Суздалю. Культурно-познавательный туризм, предусмотренный организаторами, позволил глубоко ознакомиться с историей Владимирского края. По итогам форума я получила полезные знания и опыт, которые пригодятся в дальнейшей работе», — поделилась Татьяна Губина.

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