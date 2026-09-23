Молодые чомги в Подмосковье сменят оперение к концу октября

В Подмосковье началась линька большой поганки, или чомги, которую союз охраны птиц России назвал птицей года. Молодые птицы к концу октября сменят птенцовый наряд на первый зимний, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Взрослые чомги линяют дважды в год, меняя летнее оперение на зимнее. У молодых птиц происходят еще две линьки.

«К середине сентября чомга приобретает так называемый птенцовый наряд. А к концу октября он меняется на первый зимний. Оба варианта очень яркие и красивые», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Чомга часто встречается в Подмосковье. На водоемах региона обитают и ее родственники, занесенные в Красную книгу Московской области: малая, красношейная и серощекая поганки. Эти птицы требовательны к чистоте воды и кормовой базе, поэтому их присутствие служит показателем качества окружающей среды.

Чомги остаются в Подмосковье до ледостава. В ноябре-декабре большинство птиц улетает на зимовку, чаще всего на южный Каспий или к берегам Крыма и Кавказа. В последние годы чомги нередко остаются зимовать в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.