Молодогвардейцы Балашихи провели поисковые работы в местах Ржевской битвы

Программа включала в себя серию образовательных мероприятий, в числе которых были содержательные, полезные лекции и мастер-классы. В рамках мастер-классов участники смогли узнать о ключевых аспектах работы с молодежью, освоить навыки создания и успешной реализации проектов, научиться эффективно руководить коллективом.

Также участников смены ожидал «Диалог на равных» с председателем «Молодой Гвардии Единой России» Антоном Демидовым. В рамках реализации программы гости лагеря провели поисковые работы в местах, где проходили действия Ржевской битвы, находки которых были направлены в музей.

Молодогвардейцы прошли начальную военную подготовку, программа которой включала обучение тактической медицине.

«В конце смены мы не только приобрели новые знания и навыки, но и отлично повеселились! Вечером все собрались у костра, пели песни, делились впечатлениями и строили планы на будущее. Каждый унес с собой не только новые знакомства и яркие эмоции, но и заряд положительной энергии, который будет согревать нас еще долго», — рассказал руководитель местного отделения МГЕР Алексей Егоров.

В завершении мероприятия участники смены растянули 300-метровую Георгиевскую ленту. Это действие стало символом уважения к героям, отдавшим жизни за свободу русского народа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.