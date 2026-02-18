Молодежный Сретенский бал объединил более 100 участников в Раменском округе

15 февраля 2026 года дамы и кавалеры собрались на красочное мероприятие — Молодежный Сретенский бал. Местом проведения стал Дом Причта Покровского Храма села Карпово, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

В мероприятии участвовали более 100 человек. Участники заранее продумали и подготовили образы, соответствующие эпохе. В зале собрались барышни в чудесных вечерних платьях. А юноши и мужчины предстали в исторических фраках, смокингах, парадных мундирах.

Под руководством танцмейстера правительственных балов пары кружились под живую музыку, создавая вокруг атмосферу 20-го века.

Соорганизатором события выступил Раменский молодежный центр.

Сретение — означает «встреча». Праздник Сретения — это встреча Симеона, как представителя ветхозаветного человечества и Бога в лице Богомладенца Христа. К этому дню приурочен День православной молодежи.

Сретенский бал — это мероприятие, где современные молодые люди могут в неформальной обстановке пообщаться друг с другом, изучить классические танцы и получить заряд духовной радости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.