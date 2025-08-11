Молодежь Серпухова благоустраивает округ

Летом текущего года более 500 молодых жителей округа продуктивно провели каникулы, участвуя в работах по благоустройству. Участники бригад ежедневно поддерживают порядок в общественных пространствах Серпухова, Пущино и Протвино, облагораживая территории храмов, образовательных и спортивных учреждений, помогая сотрудникам Комбината благоустройства в озеленении. Задействовано более 40 локаций.

Данная инициатива — это не просто временная занятость, а возможность для молодежи получить первый профессиональный опыт, ознакомиться с различными видами труда и сформировать ценностное отношение к окружающей среде. Работа ведется под руководством наставников с соблюдением трудовых норм. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что проект позволяет молодежи не только заработать, но и внести вклад в развитие округа. Он подчеркнул важность активного участия молодежи в жизни малой родины и выразил благодарность школьникам за их вклад в благоустройство.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.