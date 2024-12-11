сегодня в 09:29

Молодежь Подмосковья приглашают на конкурсы по развитию народного хозяйства РФ

Молодёжный союз экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) приглашает талантливую молодежь Подмосковья поучаствовать в мероприятиях, посвященных развитию народного хозяйства страны. Об этом сообщает пресс-служба союза.

В 2023–2024 году МСЭФ РФ организовал и провел:

Двадцать четвёртую Всероссийскую Олимпиаду развития Народного хозяйства России,

Двадцать первую Международную Олимпиаду по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления,

Двадцатый Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»,

Семнадцатый Всероссийский Конкурс на лучший проект по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!»,

Семнадцатый Всероссийский Конкурс информационных технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная Россия»,

Пятнадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России,

Пятнадцатый Всероссийский Конкурс научных и прикладных работ по противодействию коррупции,

Пятнадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства России,

Двадцатую национальную премию Х. С. Леденцова (Двадцатый Всероссийский Конкурс фондосопряжённого, инновационно-венчурного инвестирования — возрождение метода Х. С. Леденцова),

Пятнадцатый Всероссийский Конкурс социальной рекламы,

Четырнадцатую Всероссийскую Олимпиаду научных и прикладных работ по национальной безопасности и геополитике России,

Четырнадцатый Всероссийский природоохранный Конкурс «Сохраним и приумножим Природу России!»,

Четырнадцатый Всероссийский Конкурс молодых аналитиков,

Четырнадцатый Международный Конкурс молодых аналитиков,

Тринадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития энергетической системы России,

Тринадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России,

Тринадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития финансовой системы России,

Тринадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития банковской системы России,

Одиннадцатый Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины — России!»,

Одиннадцатый Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной и инженерно-технической системы России,

Десятый Международный Конкурс программ и проектов «Будущее Планеты Земля»,

Девятый Международный Конкурс концептуальных и инновационных идей и проектов «Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете Земля»,

Девятый Международный Конкурс информационно-коммуникационных технологий,

Шестой Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления «Стратегия развития России»,

Всероссийский Конкурс «Сбережение и приумножение Народа России»,

Всероссийский Конкурс «Стратегия финансовой безопасности России».

Участие в данных мероприятиях приняли свыше 25 500 студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 регионов России, а также Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Главный итог олимпиад и конкурсов — подтверждение желания и готовности перспективной молодежи участвовать в процессах восстановления и развития народного хозяйства, получать и совершенствовать научно-теоретические знания и практические навыки, готовности к взаимно полезному постоянному деловому общению и плодотворному сотрудничеству.

В числе участников и победителей олимпиад и конкурсов находятся достойные представители российской талантливой молодежи из Подмосковья. Победители проявили методический и инновационный подход в своих разработках, активность в общественной жизни, научно-исследовательской, инновационной и практической работе и могут составить достойный кадровый резерв для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.

В настоящее время готовится итоговый сборник проведенных мероприятий для отправки всем участникам, победителям и вузам из всех регионов России.