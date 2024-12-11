Молодежь Подмосковья приглашают на конкурсы по развитию народного хозяйства РФ
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Молодёжный союз экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) приглашает талантливую молодежь Подмосковья поучаствовать в мероприятиях, посвященных развитию народного хозяйства страны. Об этом сообщает пресс-служба союза.
В 2023–2024 году МСЭФ РФ организовал и провел:
- Двадцать четвёртую Всероссийскую Олимпиаду развития Народного хозяйства России,
- Двадцать первую Международную Олимпиаду по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления,
- Двадцатый Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»,
- Семнадцатый Всероссийский Конкурс на лучший проект по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!»,
- Семнадцатый Всероссийский Конкурс информационных технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная Россия»,
- Пятнадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России,
- Пятнадцатый Всероссийский Конкурс научных и прикладных работ по противодействию коррупции,
- Пятнадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития архитектурно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства России,
- Двадцатую национальную премию Х. С. Леденцова (Двадцатый Всероссийский Конкурс фондосопряжённого, инновационно-венчурного инвестирования — возрождение метода Х. С. Леденцова),
- Пятнадцатый Всероссийский Конкурс социальной рекламы,
- Четырнадцатую Всероссийскую Олимпиаду научных и прикладных работ по национальной безопасности и геополитике России,
- Четырнадцатый Всероссийский природоохранный Конкурс «Сохраним и приумножим Природу России!»,
- Четырнадцатый Всероссийский Конкурс молодых аналитиков,
- Четырнадцатый Международный Конкурс молодых аналитиков,
- Тринадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития энергетической системы России,
- Тринадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России,
- Тринадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития финансовой системы России,
- Тринадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития банковской системы России,
- Одиннадцатый Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины — России!»,
- Одиннадцатый Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной и инженерно-технической системы России,
- Десятый Международный Конкурс программ и проектов «Будущее Планеты Земля»,
- Девятый Международный Конкурс концептуальных и инновационных идей и проектов «Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете Земля»,
- Девятый Международный Конкурс информационно-коммуникационных технологий,
- Шестой Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления «Стратегия развития России»,
- Всероссийский Конкурс «Сбережение и приумножение Народа России»,
- Всероссийский Конкурс «Стратегия финансовой безопасности России».
Участие в данных мероприятиях приняли свыше 25 500 студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 регионов России, а также Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
Главный итог олимпиад и конкурсов — подтверждение желания и готовности перспективной молодежи участвовать в процессах восстановления и развития народного хозяйства, получать и совершенствовать научно-теоретические знания и практические навыки, готовности к взаимно полезному постоянному деловому общению и плодотворному сотрудничеству.
В числе участников и победителей олимпиад и конкурсов находятся достойные представители российской талантливой молодежи из Подмосковья. Победители проявили методический и инновационный подход в своих разработках, активность в общественной жизни, научно-исследовательской, инновационной и практической работе и могут составить достойный кадровый резерв для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.
В настоящее время готовится итоговый сборник проведенных мероприятий для отправки всем участникам, победителям и вузам из всех регионов России.