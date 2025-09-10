Молодежь Королева встретилась с Героем России, космонавтом Олегом Кононенко

В молодежный центр «Космос» волонтеры Подмосковья встретились с Героем России, космонавтом Олегом Кононенко в рамках популярного просветительского проекта «Диалоги с Героями». На встрече ребята получили уникальную возможность задать интересующие вопросы и узнать о космосе из первых уст от человека, который провел там суммарно почти два года своей жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Олег Кононенко ответил ребятам искренне и откровенно, поделился своими впечатлениями от работы на Международной космической станции и секретами подготовки будущих покорителей звезд, подробно рассказал о критериях отбора в престижный отряд космонавтов.

Беседуя с ребятами, герой подчеркнул важность дисциплины, упорства и самоотдачи каждого кандидата, стремящегося стать частью космического экипажа. По словам опытного космонавта, именно эти качества позволяют успешно преодолевать трудности профессиональной деятельности и достигать вершин человеческих возможностей.

Эта встреча стала ярким событием для молодежи Королева, подарила заряд вдохновения и мотивировала ребят стремиться к своим мечтам, будь то покорение просторов Вселенной или достижение профессиональных высот здесь, на Земле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.