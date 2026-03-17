«Молодая Гвардия Единой России» провела Чемпионат для студентов Восточного Подмосковья

В День краеведения Подмосковья в молодежном центре Электросталипрошел Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Организатором мероприятия выступила «Молодая Гвардия Единой России», объединив на одной площадке студентов Восточного Подмосковья, сообщает пресс-служба партии.

В интеллектуальном состязании приняли участие 21 команда — это 84студента колледжей и университетов из Егорьевска, Электростали, Шатуры, Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского округов. В ходе многораундового турнира ребята демонстрировали знания истории, культуры и ключевых достижений Московской области.

Настольная игра «Мое Подмосковье» была создана Московской областной Думой в исполнение регионального закона «О праздничных днях и памятных датах Московской области», а с 2024 года успешно реализуетсяЧемпионат по краеведческой игре среди школьников. Однако высокий интерес студенческого актива подтолкнул организаторов расширить границы: нынешний Чемпионат стал первым, проведенным специально для студентов.

Линара Самединова, депутат Московской областной Думы, координатор федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Московской области, отметила важность такого формата работы с молодежью:

«Сегодня мы видим, как „нескучное краеведение“ становится настоящим трендом. Успех школьного чемпионата подтвердил, что соревновательный элемент — это эффективный способ вовлечь ребят в изучение истории родного края. Мы откликнулись на инициативу студенчества и впервые провели турнир для вузов и колледжей. Наша цель непросто проверить знания, а сформировать чувство сопричастности к судьбе Подмосковья».

В мероприятии также принял участие глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов.

«Мне очень приятно, что первый Чемпионат проходит именно в Электростали. Мы рады встречать гостей из соседних муниципалитетов. Считаю, что настольная игра — это отличный инструмент для изучения истории родного Подмосковья. Это современный, нескучный, молодежный формат, который гораздо больше нравится нашим школьникам и студентам. И участие такого количества молодых людей подтверждает, что им это действительно интересно, они готовы знакомиться с историей родной области и участвовать в ее дальнейшем развитии».

Традиционно Чемпионаты по настольной игре «Мое Подмосковье» проходят благодаря федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» «Единой России», который направлен на поддержку и развитие культурных инициатив, сохранение исторического наследия и популяризацию краеведческих знаний среди подрастающего поколения.