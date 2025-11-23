«Могли погрызть собаки»: рядом с Териберкой нашли раненого тюленя
23 ноября неподалеку от Териберки в Мурманской области на побережье обнаружили раненого тюленя. Есть основания полагать, что морское животное стало жертвой нападения собак, об этом сообщает Минприроды Мурманской области.
Сотрудники ведомства отметили, что, несмотря на то, что внешне тюлень выглядит крепким и упитанным, любой испуг или волнение может негативно повлиять на его самочувствие. В связи с этим, местных жителей и туристов убедительно попросили всех проявлять осторожность и соблюдать несколько простых правил при нахождении рядом с тюленем.
Местным жителям и туристам следует не беспокоить животное: любое взаимодействие, даже попытка подойти ближе или прикоснуться, может вызвать у него стресс. Также категорически запрещено кормить или поить тюленя: неподходящий рацион может нанести серьезный вред его здоровью.
Владельцев собак попросили быть предельно внимательными и контролировать поведение своих питомцев: обязательно выгуливать собак на поводке и следить за их действиями, чтобы исключить возможность нападения на раненого тюленя.
«Информация о произошедшем была сразу передана в Росприроднадзор и региональный комитет по ветеринарии. Специалисты этих структур организовали совместный выезд для оценки текущей ситуации и состояния животного, принятия дальнейших решений и уже совсем скоро будут на месте», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время волонтеры дежурят рядом с тюленем и следят, чтобы его жизни и здоровью ничего не угрожало. Министерство природных ресурсов Мурманской области и Дирекция особо охраняемых природных территорий держат ситуацию под пристальным контролем.
