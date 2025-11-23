«Могли погрызть собаки»: рядом с Териберкой нашли раненого тюленя

23 ноября неподалеку от Териберки в Мурманской области на побережье обнаружили раненого тюленя. Есть основания полагать, что морское животное стало жертвой нападения собак, об этом сообщает Минприроды Мурманской области .

Сотрудники ведомства отметили, что, несмотря на то, что внешне тюлень выглядит крепким и упитанным, любой испуг или волнение может негативно повлиять на его самочувствие. В связи с этим, местных жителей и туристов убедительно попросили всех проявлять осторожность и соблюдать несколько простых правил при нахождении рядом с тюленем.

Местным жителям и туристам следует не беспокоить животное: любое взаимодействие, даже попытка подойти ближе или прикоснуться, может вызвать у него стресс. Также категорически запрещено кормить или поить тюленя: неподходящий рацион может нанести серьезный вред его здоровью.

Владельцев собак попросили быть предельно внимательными и контролировать поведение своих питомцев: обязательно выгуливать собак на поводке и следить за их действиями, чтобы исключить возможность нападения на раненого тюленя.

«Информация о произошедшем была сразу передана в Росприроднадзор и региональный комитет по ветеринарии. Специалисты этих структур организовали совместный выезд для оценки текущей ситуации и состояния животного, принятия дальнейших решений и уже совсем скоро будут на месте», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время волонтеры дежурят рядом с тюленем и следят, чтобы его жизни и здоровью ничего не угрожало. Министерство природных ресурсов Мурманской области и Дирекция особо охраняемых природных территорий держат ситуацию под пристальным контролем.

