Могилу убитого мальчика Паши обложили венками и игрушками на кладбище Петербурга

Убитого педофилом девятилетнего мальчика Пашу похоронили на Южном кладбище в Санкт-Петербурге. Фото с его могилы публикует РИАМО.

На снимке видно, что на могилу Паши принесли большое количество венков. Также на нее положили игрушки. На одном из венков лежит запакованная машинка.

Ребенок отправился на прогулку 30 января и исчез. Его искали силовики и волонтеры.

2 февраля в Псковской области задержали Петра Ж. Он признался в убийстве ребенка. Труп мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

6 февраля стало известно, что Петр не убил похищенного мальчика, когда ударил его кулаком по голове. Когда мужчина топил Пашу, тот еще был жив — оглушен и без сознания.

38-летний педофил заманил мальчика 30 января на парковке ТЦ. Там он «дежурил» на белой иномарке и предлагал детям интим за деньги.

