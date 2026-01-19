Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в 16 округах Подмосковья

С 12 по 18 января 2026 года специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» провели 26 рейдов по контролю качества атмосферного воздуха в 16 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В течение недели специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» по поручению министерства экологии и природопользования Московской области организовали 26 рейдовых мероприятий по контролю качества атмосферного воздуха. Проверки проводились с учетом обращений жителей региона.

Рейды охватили 16 городских и муниципальных округов, включая Ленинский, Балашиху, Реутов, Солнечногорск, Химки, Мытищи, Люберцы, Богородский, Долгопрудный, Королев, Щелково, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Фрязино, Лосино-Петровский и Дмитровский.

В ходе исследований специалисты анализировали воздух по 32 загрязняющим веществам, среди которых диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода, диоксид серы, сероводород, взвешенные частицы различных фракций, метан, озон, бензол, толуол, стирол, фенол и другие соединения.

Полученные результаты направлены в министерство экологии и природопользования Московской области для дальнейшего анализа и принятия мер.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что работа с обращениями жителей является приоритетом, а собранные данные используются для принятия управленческих решений и планирования надзорных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.