Мобильную баню установили под Тверью после обращения на прямую линию с Путиным

Мобильную баню установили в Торопце Тверской области после обращения на прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным. Открытие назначено на 21 декабря, сообщает Mash .

Накануне прошла ежегодная программа «Итоги года» с главой государства Владимиром Путиным. Продолжительность прямой линии с президентом составила более 4 часов. Жители Торопца отправили вопрос на прямую линию с просьбой построить общественную баню.

Через сутки после обращения на прямую линию в Торопце установили мобильную баню. В ней будут мужские и женские дни, а вскоре планируется строительство новой бани. В настоящее время местные власти ищут подрядчика.

Старую парильню закрыли в 2023 году. Аварийному зданию требовался капитальный ремонт. Также вышли из строя отопительные котлы. Несколько дней назад местные чиновники отправили жителей мыться в сауны при гостиницах. Согласно решению суда, новую баню должны были построить к концу текущего года, но до сегодняшнего дня никаких действий администрация не предпринимала.

