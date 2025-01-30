Многолетний спор владельцев московских рынков разрешился в суде Англии

Высокий суд Англии и Уэльса поставил точку в споре сооснователя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева и владельца Gremm Group Михаила Горяинова. Многолетняя тяжба бизнесменов, споривших о разделе рынков Москвы, закончились победой Горяинова. Рогачева обязали вернуть бывшему партнеру по бизнесу 12,7 млн долларов.

Двое предпринимателей начали судиться еще в 2018 году, когда Рогачев подал иск на Горяинова. Предметом спора стали московский ТЦ «Волгоградский» и четыре столичных рынка — Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный.

В материалах суда первой инстанции говорится, что в 2014 году Рогачев и Горяинов создали управляющую компанию M1 Management для управления шестью объектами в Москве. Партнеры решили поровну делить собственность, затраты и прибыль, сообщают «Ведомости».

Через год Горяинов захотел прекратить совместный бизнес. Стороны договорились, что Горяинов получит Усачевский рынок и ТЦ «Волгоградский», Рогачев — Коптевский, Каширский и Северный рынки. По состоянию на 2024 год неопределенным был только Каширский рынок, а все остальные объекты принадлежали тем, кому должны были по договоренности.

В суде Рогачев утверждал, что инвестировал в общий бизнес больше своего экс-партнера, из-за чего требовал от него 28 млн долларов. Горяинов выдвинул встречные требования и запросил 16 млн долларов от истца.

Высокий суд постановил, что Горяинов вложил в бизнес на 12,7 млн долларов больше истца, поэтому обязал Рогачева выплатить эту сумму ответчику. Последний также должен оплатить все судебные расходы выигравшей стороны, итоговую сумму установят в ходе отдельной процедуры.

Судебная инстанция обязала Рогачева выплатить Горяинову 4 млн фунтов стерлингов в качестве аванса. В суде такое требование объяснили тем, что ответчик «очевидно выиграл» спор, а сам Рогачев вел себя «неразумно», в том числе скрыл от судей незадекларированный доход и обвинял бывшего партнера в якобы кражах.

В Gremm Group удовлетворены решением английского суда, заявил исполнительный директор компании Александр Альхов. По его словам, инстанция «разобралась во всех нюансах партнерства». Альхов добавил, что Горяинов придерживался позиции, что бизнес с Рогачевым был прекращен еще в 2015 году, но его бывший деловой партнер был другого мнения и пытался претендовать на большее.

Рогачев не просил разрешения обжаловать постановления суда, добавил адвокат ответчика и партнер лондонской юридической фирмы Candy Сэм Клэйдон.

Журналистам не удалось взять комментарий у Андрея Рогачева, они направили запрос в английскую фирму Michelmores, представляющую его интересы.

Андрей Рогачев является сооснователем сети магазинов «Пятерочка» и экс-совладельцем X5 Group. Сейчас бизнесмен владеет сетью супермаркетов «Верный». Михаил Горяинов — основатель и владелец компании Gremm Group, работающей в сфере торговой недвижимости.