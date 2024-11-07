Многодетной семье из Лосино-Петровского подарили корги

Корги — очень игривая, жизнерадостная и добродушная порода собак, которая прекрасно чувствует себя в кругу детей и отлично с ними ладит. Щенка назвали Катюшей.

Руководитель Всероссийского движения Корги отряд «Маруся и друзья» Леонид Киселев предложил Краюшкиным свою помощь в воспитании послушного и активного питомца. Он как специалист в этой области дал ценные советы по уходу и воспитанию щенка, поделился тонкостями дрессировки. Специалисты Корги отряда практически взяли шефство над семьей Краюшкиных: они помогают в прохождении полного курса обучения Катюши и освоении специальной реабилитационной методики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.