Мясорубка для иллюзий: можно ли подготовиться к ЕГЭ по математике за 2 месяца

Подготовиться к профильной математике с нуля за пару месяцев до ЕГЭ школьнику физически невозможно – ни за какие деньги, ни с какими элитными репетиторами. Об этом сообщил РИАМО учитель математики Игорь Фадеев.

По словам учителя, математика — это не предмет, где можно зазубрить конспект за ночь, это жесткий, железобетонный навык. Если у вас зияет дыра в дробях за шестой класс, вы никогда в жизни не решите параметры из второй части. Тут важны последовательность обучения и качество усвоения абсолютно всех тем.

«Базовый ЕГЭ я даже не обсуждаю — это тест на умение считать сдачу, к нему натаскивают за две недели. Но профиль — это мясорубка для иллюзий. Хотите 60 баллов, чтобы пролезть в вуз на платное? Готовьтесь пахать минимум полгода, до тошноты нарешивая первую часть. Мечтаете о 80 баллах? Если вы не начали вкалывать в сентябре 11-го класса, вы безнадежно опоздали. А на 90+ баллов с олимпиадной геометрией люди пашут с 8-го класса. Ваш мозг просто не способен отрастить нейронные связи для сложной аналитики за месяц», — пояснил Фадеев.

Международный день математики отмечается 14 марта. Он направлен на повышение осведомленности о роли математических наук в мире и привлечение внимания к их важной роли в решении проблем во многих областях, включая энергетику и ИИ, компьютерные науки и инженерию, изменение климата и устойчивое развитие.

