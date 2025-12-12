Митинг против блокировки Roblox пройдет в Томске

По словам активиста Антона Исакова, пикетчики обратились к городским властям с просьбой разрешить проведение акции в центре Томска. Однако администрация отклонила их просьбу и предложила перенести мероприятие на улицу Высоцкого, которая находится на окраине города. В сентябре власти также не согласовали пикет против блокировок мобильного интернета.

Активист решил провести акцию после того, как узнал от коллеги, что на родительских собраниях в школах сейчас активно обсуждают вопрос о блокировке Roblox. Школьникам нравилась игра, так как «они могли там общаться».

По его словам, акция в Томске привлекла внимание большого числа жителей. Участникам планируют раздать плакаты. Активисты ожидают, что родители придут вместе с детьми, которые объяснят, почему Roblox важен для них.

«Я надеюсь, что мы сможем донести нашу позицию до РКН, и Roblox разблокируют, чтобы дети могли продолжать играть», — сказал Исаков.

Кроме того, молодой человек выразил надежду, что подобные мероприятия в поддержку Roblox пройдут и в других российских городах.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что ограничил доступ к популярной детской онлайн-платформе Roblox на территории России. Причиной стали обнаруженные в игровом пространстве материалы, содержащие запрещенную в стране информацию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина показала письма родителей подростков после блокировки Roblox. Однако в РКН отметили, что не собираются снимать блокировку с популярной у детей игры.

