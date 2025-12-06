Роскомнадзор не собирается снимать блокировку с игры для детей Roblox

Роскомнадзор пока не собирается снимать блокировку с популярной у детей игры Roblox. Ее забанили 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что пока оснований для снятия ограничений с игры Roblox в России нет.

Платформу заблокировали в РФ 3 декабря. Тогда же пользователи пожаловались на то, что не могут авторизоваться в Roblox.

По информации СМИ, иногда происходили ситуации, когда взрослые пользователи просили детей перейти с платформы в мессенджеры. Периодически дело доходило до личных встреч. При этом общение с незнакомцем могло привести к домогательствам, унижениям, шантажу и травле.

Также с помощью Roblox детей иногда обманывали мошенники. Самая распространенная схема заключалась в том, что у жертв просили перевести деньги с банковских карт родителей. Взамен обещали отправить внутреннюю игровую валюту — робуксы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.