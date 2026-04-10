Мишустин приостановил работу замглавы Минцифры Андрея Заренина

сегодня в 21:49

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке работы заместителя главы Минцифры Андрея Заренина. Причина — уход чиновника на военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Заренина Андрея Александровича в соответствии с п. 2 ст. 121 ФЗ „О системе государственной службы РФ“, — говорится в документе.

В апреле губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что замглавы Минцифры РФ Андрей Заренин заключил контракт с Минобороны на прохождение службы в добровольческом отряде «Барс-Курск».

Как отмечал глава ведомства Максут Шадаев, Заренин поддерживал бойцов на линии боевого соприкосновения, доставлял гуманитарную помощь и отправлял необходимую технику в зону СВО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.