Валерий Мирошников — ранее занимал должность замруководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) [1] , до этого входил в топ-менеджмент АРКО. Российский топ-менеджер, соавтор ряда законов, направленных на укрепление стабильности финансовой системы РФ.

Содержание:

АСВ: предыстория успеха в лице Валерия Мирошникова

Мирошников Валерий в АСВ создает предпосылки нового регулирования отрасли

АСВ при Валерии Мирошникове

Мирошников Валерий. Происхождение управленца, образование

АСВ: предыстория успеха в лице Валерия Мирошникова

Фото - © Валерий Мирошников — топ-менеджер

АСВ внесло значительный вклад в укрепление финансовой стабильности России, создав эффективную систему страхования вкладов, что существенно повысило доверие граждан к банковской системе и увеличило объем вкладов физических лиц, но так было не всегда.

Экономический кризис конца 1990-х стал серьезным вызовом для российской экономики. В борьбе с его последствиями, а также в формировании мер по предотвращению аналогичных ситуаций принимал активное участие Валерий Мирошников. АСВ на тот момент еще не было создано. Но в 1999-м появился его предшественник — Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) [2]. Будущий замглавы АСВ вошел в высшее руководство структуры. В период работы на этой должности Мирошников принял участие в разработке двух ФЗ.

Кризис 1998-го подсветил важную проблему финансовой системы тех лет — отсутствие механизма страхования вкладов, созданием которого занялось АРКО, а затем и АСВ. Под руководством структуры тогда находились несколько кредитных организаций, деятельность которых контролировало агентство и проводило политику их оздоровления. В дальнейшем АСВ развернуло более масштабную работу в этом направлении. Мирошников впоследствии занял пост заместителя руководителя.

До 2004 года Мирошников Валерий и его коллеги реализовали ряд ключевых мер по финансовому оздоровлению порядка двух десятков кредитных организаций. АРКО принимало под управление банки, проводило мероприятия по реструктуризации, формировало состав руководящих органов. Агентство существовало до появления АСВ.

В конце 1990-х был утвержден ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций». В его создании принял участие Валерий Мирошников. Документ конкретизировал основания и порядок перехода кредитных организаций в управление Агентства, механизм анализа деятельности банков, отношения между АРКО и государственной властью, состав Агентства и многое другое.

Мирошников Валерий в АСВ создает предпосылки нового регулирования отрасли

Фото - © Валерий Мирошников — соавтор ряда законов, направленных на укрепление стабильности финансовой системы РФ

Валерий Мирошников в АСВ предопределил ход развития всей отрасли страхования вкладов в России. Анализируя и изучая опыт регулирования страховых вкладов, Валерий Мирошников понимал, что для дальнейшего развития экономики стране необходимо принять ряд законов и создать регулирующие институты и органы в этой сфере.

В 2003-м российской властью был утвержден закон о страховании вкладов, в основу которого легли удачные зарубежные кейсы и отечественный опыт. Через год после принятия нормативно-правового акта было основано АСВ. На то время подобный закон уже существовал в Соединенных Штатах и демонстрировал высокую эффективность в регуляции отрасли. Валерий Мирошников изучал подход американских коллег, чтобы перенять ценный опыт. Из-за рубежа Мирошников привез два ключевых решения.

АСВ в дальнейшем внедрил их в свою работу, приспособив к отечественным реалиям. Был дооформлен алгоритм ликвидации финансовых организаций. Теперь стало возможно лишить их лицензии даже в том случае, если упало качество активов, уточняет Валерий Мирошников. АСВ также взяло в работу практику, которая подразумевает передачу вкладов из нестабильного предприятия в здоровое. В данной ситуации условия по договору для клиентов не меняются.

На первых порах существования правовая норма была негативно встречена некоторыми представителями отрасли, вспоминает Валерий Мирошников. АСВ, однако, в дальнейшем не раз подтверждало эффективность работы Федерального закона. Также была доказана выгодность принятия данного решения для всех сторон.

АСВ при Валерии Мирошникове

Фото - © Мирошников Валерий

АСВ (Агентство по страхованию вкладов) заменило АРКО и стало главным институтом, регулирующим страхование вкладов в стране. Валерий Мирошников в АСВ занял пост в высшем руководстве, взяв на себя полномочия заместителя главы. Другие ведущие топ-менеджеры и опытные специалисты упраздненной структуры также вошли в штат новой организации [3].

АСВ стало преемником АРКО, однако с гораздо большим функционалом и возможностями. В течение следующих нескольких лет Агентство планомерно расширяло пул своих задач и модернизировало процессы.

2004 год. В компанию пришел Валерий Мирошников. АСВ работало только в сфере страхования денежных средств, отданных на хранение в банк. Понятный и прозрачный механизм защиты накоплений россиян благоприятно влиял на уровень доверия граждан к отечественной финансовой системе [4].

Лето 2004 года. АСВ расширяет пул своих обязанностей. Теперь структура может брать на себя полномочия по управлению кредитными организациями, в управлении которых наблюдаются проблемы.

2005 год. В период, когда пост замглавы занимает Валерий Мирошников, АСВ внедряет в работу систему электронного документооборота между структурой и банками [5]. Система упростит и ускорит коммуникацию между организациями. АСВ также обязывает все финансовые учреждения, желающие выступать агентами по выплате страхового возмещения, подключаться к ЭДО. В этом же году произойдут еще два важных события. Прежде всего, Валерий Мирошников в АСВ получит повышение до первого замглавы, и структуре присвоят почетное звание «Лидер российской экономики-2005». Кроме того, проект, соавтором которого выступило Агентство, получит специальный приз «За вклад в повышение стабильности финансовой системы России» в конкурсе, организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Весна 2006 года. Структура, в которой работает Валерий Мирошников, АСВ, опубликовывает отчет об анализе российского рынка вкладов за предыдущий год. Основные показатели демонстрируют значительный рост.

АСВ отмечает увеличение объема вложенных физлицами средств почти на 40%.

Возрастает доля долгосрочных депозитов более чем на 2%.

С момента, как в структуру пришел Валерий Мирошников, АСВ также фиксирует увеличение темпов роста рублевых депозитов по отношению к валютным.

2007 год. Советом директоров госструктуры, заместителем главы которой на тот момент является Валерий Мирошников, принято решение о снижении ставки страховых взносов финансовых организаций в фонд [6]. АСВ отмечает, что это позволит уменьшить нагрузку на банки. При этом будет сохранена самодостаточность фонда.

Во время работы Валерия Мирошникова в АСВ Агентство вновь фиксирует увеличение доли вкладов физических лиц. Руководство структуры основной причиной роста называет повышение гарантий по вкладам. АСВ также отчитывается о снижении доли Сбербанка на рынке. Это позволяет другим крупным кредитным компаниям «выйти из тени». Также при Валерии Мирошникове АСВ отмечает укрупнение вкладов. В 2008 году Агентство получает права на оздоровление банков.

2009 год. Совет директоров Агентства оценивает работу, проделанную за 2008–2009 годы и направленную на укрепление банковской системы (в руководство организации тогда входит Валерий Мирошников). АСВ провело анализ нескольких банков за отчетный период, осуществило ряд мероприятий по оздоровлению и предотвращению банкротства 15 кредитных организаций [7]. В общей сложности на эти цели было направлено порядка 132 миллиардов рублей. Средства предоставили АСВ и ЦБ РФ, также было использовано финансирование за счет имущественного взноса РФ.

Предупреждение банкротства финорганизации — не всегда единственно верная процедура. Об этом рассказывал Валерий Мирошников. АСВ принимает решение о дальнейших действиях после анализа текущего состояния финансовой структуры. В некоторых случаях расходы на восстановление бизнес-процессов банка слишком высоки. Валерий Мирошников уточняет, что в такой ситуации Банк России отзывает лицензию (Агентство имеет право ходатайствовать об этом), а вкладчики могут рассчитывать на денежную компенсацию.

В соответствии с российским законодательством меры по предупреждению банкротства финорганизации могут проводиться в трех различных вариантах. Если есть инвестор, готовый взять на себя все обязательства по восстановлению финансовой состоятельности банка, помощь будет оказана ему. Если такового найти не удалось, АСВ берет эту задачу на себя (при условии, что не было принято решения об отзыве лицензии у финучреждения). Последний вариант — передача активов ненадежного банка под управление стабильной организации.

За период работы Мирошникова Валерия Александровича в Агентстве по страхованию вкладов госструктура приняла участие в разработке поправок в ФЗ РФ [8]. Нововведения в законы касались банкротства финансовых организаций, принятия мер по повышению их стабильности и устойчивости системы в целом. Кроме того, изменения коснулись финансово значимой информации, так как она играет ключевую роль в расследовании причин банкротства банков. Ранее ответственность за ликвидацию сведений не предусматривалась, что открывало ненадежным организациям возможности для махинаций.

Валерий Мирошников в составе рабочей группы принимал участие в разработке мер по улучшению ликвидационных процессов. Собственность финансовых организаций, лишившихся лицензии на деятельность, было решено продавать на специальных аукционах. Они называются голландскими и имеют одну важнейшую особенность — со временем цена лота падает, а не растет, как это принято на традиционных аукционах.

Мирошников Валерий Александрович на посту первого замглавы Агентства по страхованию вкладов смог увеличить доверие граждан к российской финансовой системе. Выросло количество вложений физических лиц, а удовлетворенность системой повысилась более чем в 15 раз. Поддержка помогла стабильным организациям еще сильнее укрепиться на рынке, избавив при этом финсистему от ненадежных структур, наличие которых вызывало сомнения в целесообразности вкладов у населения. Летом 2019 года топ-менеджер АСВ Валерий Мирошников покинул руководство Агентства по страхованию вкладов. Инициатива исходила от самого управленца.

Мирошников Валерий. Происхождение управленца, образование

Фото - © Мирошников Валерий Александрович

1969-й — год рождения экс-замглавы АСВ Мирошникова Валерия Александровича. Место рождения — Москва, однако некоторое время он с родными был вынужден периодически менять города проживания. Это объяснялось тем, что Валерий Мирошников был из семьи военнослужащих. В 1980-х Мирошников Валерий Александрович получил среднее образование в одной из школ российской столицы, куда в итоге вернулась его семья. Здесь же, в главном городе страны, Мирошников продолжил обучение — окончил два вуза [9].

Трудовая хроника: