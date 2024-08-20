12 глав предприятий Подмосковья повысили квалификацию в рамках нацпроекта

Первый в этом году поток участников программы «Лидеры производительности» завершил обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда». 12 учащихся осваивали новые методы и инструменты совершенствования производства и логистики, маркетинга и продаж, стратегии и управления персоналом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Свыше 200 управленцев из 41 региона повысили квалификацию по программе «Лидеры производительности» в I полугодии 2024 года. Обучение дополняет и усиливает эффект, который компании нацпроекта получают от работы с центрами компетенций в сфере производительности труда. Ведь сохранить и развить успех предприятия могут только под руководством прогрессивной управленческой команды. Обучение позволяет найти точки роста для бизнеса и сформировать систему непрерывных улучшений для повышения производительности труда. Эта задача важна не только для отдельных предприятий, но и для экономики в целом», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Выпускники программы смогут отработать на практике полученные знания и инструменты, оптимизировав деятельность свыше 100 российских предприятий. Среди регионов — лидеров по наибольшему количеству компаний-участников — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Воронежская область.

«За первые шесть месяцев этого года участие в программе „Лидеры производительности“ приняли 12 руководителей, представляющих семь предприятий Подмосковья. Образовательная программа в совокупности с мероприятиями нацпроекта „Производительность труда“ поможет компаниям увеличить эффективность производственных процессов и работы предприятия в целом», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В этом году программу повышения квалификации пройдут 750 управленцев со всей России, за все время работы национального проекта обучатся 10 тыс. руководителей предприятий.

«Наличие у топ-менеджеров необходимых управленческих компетенций напрямую влияет на то, сможет ли компания сохранить устойчивость бизнеса в условиях санкций, кадрового голода и других рыночных ограничений. Инструментарий, который мы даем, помогает предприятиям легче встроиться в текущую конъюнктуру и найти точки роста эффективности. Это доказано нашими участниками, которых уже более 9,5 тыс. по всей России. Уже в первый год после окончания обучения порядка 80% управленцев отмечают рост эффективности своей деятельности, а 77% предприятий, которые внедряют разработанные на программе проекты по улучшению, получили повышение экономических показателей», — подчеркнула директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

В своих аттестационных работах выпускники реализуют проекты повышения производительности труда на конкретных предприятиях. В текущем потоке обучения участники программы разработали 23 проекта по оптимизации производственных и бизнес-процессов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.