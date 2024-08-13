Аналитик Мильчакова: центробанки РФ и Индии договорятся о курсе рупии к рублю

Новая схема обмена рупии на рубли, скорее всего, будет работать на основе соглашений между центральными банками Индии и России, сообщила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ранее The Economic Times сообщила, что Россия и Индия рассматривают введение базового обменного курса индийской рупии на рубль. Планируется, что эту тему обсудят на встрече должностных лиц ЦБ России и Резервного банка Индии.

Особенности индийского законодательства не позволяют свободно обменять рупию на иные иностранные валюты, чтобы вывезти полученный экспортером доход за пределы Индии, и вывозить сами рупии тоже нельзя.

Поэтому Россия и Индия, скорее всего, будут тестировать в ближайшее время схему обмена рупии на иностранные валюты для внешнеэкономических целей, которая уже работает в двусторонней торговле между Индией и ОАЭ, которые так же, как и Россия, поставляют в Индию нефть, отметила эксперт.

«Пока деталей относительно того, как эта схема будет работать в индийско-российских торговых отношениях, ни одна из сторон не обеспечила, но можно предположить, что схема должна работать на основе соглашений между центральными банками двух стран. Видимо, возможность прямого обмена рупии на рубли и наоборот должна будет помочь исключить доллар или валюты иных стран „Большой семерки“ из этой цепочки транзакций», — полагает Мильчакова.

Если такая схема начнет работать и окажется эффективной, она поможет дедолларизации как минимум экономики России и экономики Индии, а в дальнейшем может применяться во всех странах БРИКС, когда они торгуют друг с другом. Внедрение нового эффективного механизма расчетов двух стран, входящих в БРИКС, может в дальнейшем способствовать отказу от доллара во всех странах объединения, считает аналитик.

«На наш взгляд, было бы хорошо, если бы в перспективе Россия рассчитывалась с Индией и Китаем в государственных цифровых валютах. В Китае цифровой юань уже есть, а цифровой рубль в РФ и цифровая рупия в Индии пока тестируются. Государственная цифровая валюта помогла бы также Индии преодолеть многие ограничения в собственном валютном законодательстве», — высказывает свое мнение Мильчакова.