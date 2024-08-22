Андрей Воробьев назвал лучшие школы Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал лучшие школы региона и поблагодарил тех, кто участвует в образовании детей.

Он отметил, что Съезд учителей Московской области начался на хорошей ноте, так как накануне Физтех-лицей им. П. Л. Капицы был признан лучшей школой страны. Губернатор добавил, что впервые за время существования рейтинга в нем сменился лидер.

Физтех-лицей им. П. Л. Капицы наравне с гимназией им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе в 2024 году стал абсолютным лидером в образовании в региональном рейтинге школ.

Лучшими школами региона стали Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Одинцовский «Десятый лицей», гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах.

«Спасибо всем, кто участвует в образовании наших детей, любит свою работу и вкладывается в нее всей душой», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что власти продолжат поддерживать образовательные учреждения и помогать им во всем.