Минздрав разрешил работодателям направлять сотрудников к психиатру

Минздрав России утвердил новые правила, позволяющие работодателям направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование с 1 марта, если при медосмотре выявлены признаки психических отклонений, сообщает MIR24.TV .

С 1 марта работодатели получат право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Такое направление возможно только в случае, если во время обязательного медицинского осмотра врачи обнаружат признаки психических нарушений.

Клинический психолог Полина Токарева отметила, что изменения необходимы, поскольку количество психических заболеваний растет, а выявить их бывает сложно, особенно без согласия работника. Она подчеркнула, что для ряда профессий стабильное психическое состояние особенно важно.

«Выявлять психический статус больного зачастую очень сложно. Особенно, если он не дает согласия на обследование или госпитализацию. Поэтому есть ряд профессий, где адекватное психическое состояние должно быть максимально стабильным», — пояснила Токарева.

Во время психиатрического освидетельствования сотрудник проходит психологические тесты, которые помогают выявить личностные особенности и возможные отклонения. При необходимости работника могут направить на дополнительное обследование к врачу-психиатру.

Психолог Илья Волков считает, что нововведение может привести к злоупотреблениям со стороны работодателей, например, использоваться как инструмент давления при конфликте. Однако он подчеркнул, что направление к психиатру возможно только по результатам обязательных медосмотров, а изменения носят технический характер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.