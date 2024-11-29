Минцифры РФ опровергло информацию об отмене IT-отсрочки от призыва

Минцифры РФ: IT-отсрочку от призыва в России не отменяли

В СМИ распространились сообщения о том, что в ближайшем будущем в России отменят IT-отсрочку. Эта информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минцифры РФ.

IT-отсрочка по-прежнему будет действовать для специалистов. Она коснется, в том числе и срочной службы.

Были лишь внесены корректировки в правила бронирования работников фирм из разных отраслей экономики. Будут прописаны конкретные условия, при которых компания считается обеспечивающей устойчивое функционирование экономики.

Оформленные до этого брони для IT-специалистов будут работать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить их можно будет, но только по новым условиям.

Ранее в Госдуме отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации многодетных отцов. Это якобы может «привести к уменьшению кадрового резерва».