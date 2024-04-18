Минсоцразвития Подмосковья проведет прием 15 мая
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Министерство социального развития Московской области 15 мая проведет приём граждан по вопросам социальной поддержки, социальной поддержки семей участников специальной военной операции, оказания социальной помощи вынужденным переселенцам
и организации летнего отдыха детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.
Прием будет проходить 15 мая с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Красногорск, б-р Строителей, 7.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.
«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.