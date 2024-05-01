сегодня в 11:21

Летняя навигация по Москве-реке начала работать в столице

В столице 24 апреля начала работать летняя навигация по Москве-реке. Популярность водных занятий и катаний стремительно выросла. В этом году жителей и гостей столицы ждут нововведения, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Так, уже полностью подготовлены к летнему сезону Северный и Южный речные вокзалы. С них вскоре отправятся первые круизные теплоходы. В прошлом году было совершено 2,2 млн поездок.

В этом году впервые речная навигация не прерывалась на зимний период, потому что пассажиров перевозили электросуда.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что скоро речной электрофлот пополнят новые суда. Планируется поставить еще 21 судно.

От Южного и Северного речных вокзалов пассажиры смогут отправиться в путешествие в 30 городов, среди которых Нижний Новгород, Муром, Суздаль, Кострома.

В этом году планируется открыть первый причал для речного такси. В качестве водного такси будут использоваться катера премиум и бизнес-класса.