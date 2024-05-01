Подрядчики США не хотят заключать контракты в рамках помощи Киеву

Некоторые подрядчики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине, сообщает РБК.

В контрольно-финансовом управлении конгресса GAO (Government Accountability Office) уточнили, что представители Пентагона и подрядчиков испытывают проблемы при заключении договоров. Некоторые подрядчики не планируют заключать долгосрочные соглашения из-за фиксированной цены на них.

Минобороны США учитывает те ошибки, которые извлекли из из опыта первого использования дополнительного финансирования для замены поставляемых Украине вооружений. Тогда выявили замечания о проблемах и решениях использования многолетних контрактов на закупки.

Американское военное ведомство уже поставило на Украину вооружения на 1 млрд долларов. Конгресс уже выделил 25,9 млрд долларов в виде дополнительного финансирования. Эти средства Минобороны может взять для того, чтобы заменить вооружение.