На Поклонной горе открыли выставку техники и вооружения, захваченных в ходе СВО
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Минобороны РФ 1 мая открыло выставку трофейного вооружения и техники, захваченных российскими бойцами в ходе СВО, сообщает пресс-служба ведомства.
Выставка начала работу у музея Победы на Поклонной горе.
На выставке представлены вооружение и техника, которые захватили в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области, и Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Ранее захваченный в зоне СВО Abrams привезли на выставку трофейной техники в Москве