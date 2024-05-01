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На Поклонной горе открыли выставку техники и вооружения, захваченных в ходе СВО

Минобороны РФ 1 мая открыло выставку трофейного вооружения и техники, захваченных российскими бойцами в ходе СВО, сообщает пресс-служба ведомства .

Выставка начала работу у музея Победы на Поклонной горе.

На выставке представлены вооружение и техника, которые захватили в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области, и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Ранее захваченный в зоне СВО Abrams привезли на выставку трофейной техники в Москве