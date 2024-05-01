Захваченный в зоне СВО Abrams привезли на выставку трофейной техники в Москве
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Американский танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle доставили на Поклонную гору для участия в выставке трофейной техники, захваченной российскими бойцами в ходе проведения СВО, сообщает РИА Новости.
Выставка начнет работу 1 мая и продлится месяц.
Оба образца российские военные захватили при осуществлении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении.
ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.