Захваченный в зоне СВО Abrams привезли на выставку трофейной техники в Москве Общество сегодня в 08:12 1:04

Американский танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle доставили на Поклонную гору для участия в выставке трофейной техники, захваченной российскими бойцами в ходе проведения СВО, сообщает РИА Новости.

Выставка начнет работу 1 мая и продлится месяц. Оба образца российские военные захватили при осуществлении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении. ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.