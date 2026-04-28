Минпросвещения РФ утвердило срок летних каникул для учащихся
Минпросвещения России утвердило сроки летнего отдыха для школьников. Согласно сообщению ведомства, каникулы начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа 2026 года, сообщает ТАСС.
В пресс-службе министерства уточнили, что для выпускных классов действует особый график: завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов синхронизировано с расписанием ОГЭ и ЕГЭ.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что лето — это ключевой период для восстановления сил детей. В связи с этим по всей стране для школьников организуют:
- детские центры и пришкольные лагеря;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- конкурсы и мастер-классы.
В Минпросвещения также напомнили о базовых принципах учебного графика:
- Учебный год традиционно начинается 1 сентября.
- Он завершается не ранее 26 мая.
- Регионы ежегодно получают рекомендуемый график каникул для синхронизации планов школ, родителей и учащихся.
При этом образовательные организации вправе локально корректировать график. Главная задача министерства — создать равные условия для организации детского отдыха во всех субъектах РФ.
