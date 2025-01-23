Минпросвещения перечислило экспертов, которые выберут песни для школьников

Гергиев и Рыжинский вошли в пул экспертов по выбору песен для школьников

Минпросвещения России создало список экспертов, которые будут выбирать, какие песни станут учить дети в школах страны. Перечень музыкальных композиций обещали подготовить к лету, сообщает Baza .

В составе группы именитые деятели культуры, музыканты. Среди них оперный певец Ильдар Абдразаков, дирижер Валерий Гергиев, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев.

В том числе в списке экспертов преподаватели музыкальных институтов и школ, а также депутаты. Например, в процессе создания школьной программы поучаствуют депутат Сергей Колунов и директор департамента государственной политики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

28 ноября 2024 года состоялся круглый стол на тему «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения». Во время встречи было решено, что школьники в обязательном порядке должны изучать патриотические песни.

Колунов сообщил, что учителя, школьники и их родители сами просили включить патриотические песни в образовательную программу. Депутат считает, что эта инициатива очень важна.