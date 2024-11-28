Депутат ГД объяснил важность изучения школьниками патриотических песен

Заместитель председателя комитета Госдумы Федерального собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил, что учителя, школьники и их родители просили включить патриотические песни в образовательную программу. Он объяснил, почему эта инициатива важна.

«На уроках музыки изучают композиции народов Европы, Северной Америки, но нет ни одного упоминания изучения современных патриотических песен российских исполнителей. Нет ни одной в школьной программе о любви к Родине и Отчизне. Не понимаю, как такое произошло. Наша задача — это поменять», — сообщил в ходе круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения» Колунов.

Он добавил, что такая инициатива была разработана после общения с педагогическими коллективами школ, учениками и их родителями, которые высказывались о включении современных патриотических песен в образовательную программу.

По словам Колунова, такие меры смогут улучшить патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он отметил, что речь идет о песнях современных артистов.

В заседании круглого стола принимали участие депутаты Госдумы, представители министерства просвещения и современные исполнители: Денис Майданов, Олег Газманов и Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.