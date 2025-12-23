Минпросвещения инициировало новую меру для мотивации учителей-предметников

сегодня в 22:42

С 2027 года в педвузах введут профильное вступительное испытание

С 2027 года абитуриенты, поступающие в педагогические вузы, будут проходить профильное вступительное испытание, сообщает «Интерфакс» .

Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, эта мера направлена на повышение качества подготовки учителей-предметников, особенно в сфере естественно-научного образования, и позволит отбирать наиболее мотивированных кандидатов.

«Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования», — указал глава ведомства.

Кравцов также отметил, что педагогические направления традиционно остаются одними из самых популярных среди выпускников школ.

