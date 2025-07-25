Минпросвещения и VK готовят масштабную интеграцию «Сферум» и Мах

Образовательная платформа «Сферум» продолжит свою работу в составе национального мессенджера МАХ. Об этом сообщили в министерстве просвещения, подчеркнув, что интеграция направлена на создание единого защищённого цифрового пространства для учебного процесса

.Решение о переходе было принято на государственном уровне - соответствующие изменения закреплены распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2025 года и федеральным законом, принятым месяцем ранее.

В настоящее время специалисты Минпросвещения совместно с разработчиками из VK работают над переносом функционала «Сферума» в новую среду. Планируется, что обновлённая платформа сохранит все существующие возможности для дистанционного обучения, дополнив их новыми сервисами. Особое внимание уделяется вопросам информационной безопасности - интеграция в национальный мессенджер позволит обеспечить более высокий уровень защиты персональных данных учащихся и преподавателей.

Официальные представители ведомства обещают опубликовать подробные инструкции по переходу на новую платформу в ближайшие недели. При этом подчёркивается, что процесс миграции будет максимально плавным и не создаст трудностей для участников образовательного процесса.

Завершить интеграцию планируется к началу нового учебного года, чтобы школы и вузы могли сразу начать работу в обновлённой системе.