Минприроды и РЭО обсудили сотрудничество с делегацией ООН

Представители Российского экологического оператора и Министерства природных ресурсов РФ провели совещание с экспертами из программы ООН по населенным пунктам — UN-Habitat, которые занимаются вопросами устойчивого развития городов и поселений. В центре внимания сторон оказались перспективы партнерства при реализации проектов, связанных с отходами, сообщила пресс-служба РЭО.

В ходе встречи в РЭО представили российские технологические наработки в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, а также рассказали об особенностях функционирования механизма расширенной ответственности производителей в нашей стране. Представители UN-Habitat проявили интерес к отечественным разработкам.

«Россия находится в диалоге с государствами, желающими сотрудничать в сфере реализации экологических проектов. Поэтому стороны договорились продолжать контакты для поиска возможных вариантов сотрудничества для реализации проектов по обращению с отходами», — отметили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание в России целостной системы для работы с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране запущен новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по переходу к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить 100-процентную сортировку всего объема ТКО, образующегося ежегодно, захоронение не более половины таких отходов, а также возврат в хозяйственный оборот минимум 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.