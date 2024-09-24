Минобороны РФ предложило вернуть порядок отправки на гауптвахту без суда

Министерство обороны России выступило с предложением отправлять военнослужащих на гауптвахту на 30 дней без решения суда. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, командиры, начальники органов военной полиции и начальники гарнизонов будут вправе принять решение о направлении провинившегося военнослужащего на гауптвахту.

Также командиры в будущем смогут применять меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 30 дней. В настоящее время лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, могут находиться в местах заключения не более 48 часов с момента задержания.

Из документа следует, что военнослужащие, приговоренные к аресту, должны быть доставлены на гауптвахту в течение 10 дней после получения судебного постановления об исполнении приговора.

Гауптвахта — помещение, предназначенное для временного содержания военнослужащих, которые подозреваются в совершении преступления или были осуждены по решению суда.

До 2002 года командиры воинских частей имели право отправлять подчиненных на гауптвахту, но после того, как Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека, эта практика была отменена.