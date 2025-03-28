Минюст признал иностранным агентом спортивного комментатора Шмурнова*

Министерство юстиции России признало иностранным агентом спортивного комментатора Александра Шмурнова*. Он публиковал фейки о ВС РФ и принимаемых органами публичной власти РФ решениях, проводимой политике, сообщается на сайте ведомства .

Также Шмурнов* выступал против СВО. Еще он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Помимо этого, Шмурнов* публиковал сообщения организаций, которые признаны в России нежелательными. Также спортивный комментатор проживает не в РФ.

Ранее сообщалось, что для иностранных агентов зарегистрировали 500 рублевых спецсчетов.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.