Минюст признал иностранным агентом спортивного комментатора Шмурнова*
Министерство юстиции России признало иностранным агентом спортивного комментатора Александра Шмурнова*. Он публиковал фейки о ВС РФ и принимаемых органами публичной власти РФ решениях, проводимой политике, сообщается на сайте ведомства.
Также Шмурнов* выступал против СВО. Еще он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов.
Помимо этого, Шмурнов* публиковал сообщения организаций, которые признаны в России нежелательными. Также спортивный комментатор проживает не в РФ.
Ранее сообщалось, что для иностранных агентов зарегистрировали 500 рублевых спецсчетов.
*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.