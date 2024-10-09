Министр Сергей Двойных выступил с докладом об экспорте продукции АПК Подмосковья

В рамках 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 9 октября состоялась панельная дискуссия «Аграрный экспорт регионов России». В числе спикеров выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, представив текущий статус экспорта продукции АПК Подмосковья и стратегические задачи развития. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По итогам прошлого года Московская область занимает 2 место в Центральном федеральном округе и 5 место в России по стоимостному объему экспорта продукции АПК — доля региона составляет 4% от общероссийского экспорта. Сравнивая показатели за период с 2017 года, также наблюдаем прирост экспорта как в стоимостном выражении на более чем 100%, так и в натуральном — на 80%. Регион экспортирует продукцию в около 90 стран мира. Нашими ключевыми партнерами являются Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Киргизия, мы также активно развиваем новые направления», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В своем выступлении министр подчеркнул, что по данным прошлого года Подмосковье занимает 1 место в стране по экспорту в стоимостном выражении 8 категорий продукции: говядина — 77% от общего экспорта в РФ приходится на долю региона, кисломолочные продукты — 70%, сыры и творог — 55%, свинина — 44%, рыба — 37%, мясо птицы — 33%, напитки — 26%, продукты переработки фруктов, орехов, овощей — 24%. Развитию экспорта содействуют транспортно-логистическая инфраструктура, большое количество компаний АПК, научная база, квалифицированные трудовые ресурсы, развитие роли Московской области в качестве агрохаба в ЦФО и СЗФО, в том числе за счет строительства логистических центров ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском округе, ГК «МУЛЬТИКОЛД в Солнечногорске.

«В настоящее время около 6,7 тысяч компаний АПК и около 1 тыс. индивидуальных предпринимателей ведут деятельность в Московской области, реализуется 150 инвестиционных проектов, в том числе экспортной направленности. Регион имеет потенциал для увеличения агарного экспорта за счет развития собственного производства и вовлечения новых предприятий. Ключевыми стратегическими задачами на 2025 год считаем определение наиболее перспективной продукции АПК для развития экспорта и основных направлений поставок, опорных поставщиков среди действующих компаний-экспортеров или потенциальных, а также расширение региональных мер поддержки», — дополнил Сергей Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.