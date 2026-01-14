Минэкологии выявило причины разлива сточных вод в Сергиево-Посадском округе

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области завершили проверку по факту разлива сточных вод в Сергиево-Посадском округе. Общая площадь загрязнения составила 193 квадратных метра, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инцидент произошел после обращения администрации муниципалитета о разливе сточных вод на рельеф местности. К проверке были привлечены специалисты аккредитованной лаборатории, которые обследовали территорию и подтвердили сброс сточных вод из канализационного коллектора.

Инспекторы эконадзора установили, что авария произошла на участке сетей водоотведения, находящемся в ведении одного из местных предприятий. Организации объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовали привести загрязненный участок в первоначальное состояние.

Эксперты провели лабораторный анализ проб почвы и оценили ущерб почти в 95 тысяч рублей. Вопрос о возмещении ущерба будет решаться дополнительно. Ситуация находится на контроле министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.