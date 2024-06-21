Минэкологии уточнило численность краснокнижных видов на юге Подмосковья

В Минэкологии Подмосковья получены данные мониторинга редких и охраняемых видов в Приокско-Террасном биосферном заповеднике, который расположен в городском округе Серпухов. Численность популяций видов, внесенных в Красные книги России и Подмосковья остается стабильной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы получили данные по более чем 30 видам краснокнижной фауны. В большинстве своем это птицы. Особенно радует то, что в границах заповедника по-прежнему наблюдаются такие редкие виды, как большой подорлик, обыкновенная горлица, кобчик, черный коршун, обыкновенный осоед, шилохвость, три вида дятлов, клинтух, а на пролете — серый журавль, скопа, фифи и другие птицы. Результаты наблюдений в ООПТ — очень ценный материал для банка данных», — рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Он отметил, что в границах заповедника стабильными остаются популяции и местообитания других краснокнижных видов, в частности, пресмыкающихся — ужа и гадюки обыкновенных, краснобрюхой жерлянки, чесночницы, гребенчатого тритона, прыткой ящерицы, веретеницы ломкой и других.

Приокско-Террасный биосферный заповедник относительно невелик, но отличается уникальным видовым разнообразием. Здесь, на площади менее 5 тыс. га обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.