сегодня в 13:09

Минэкологии установило нарушения при эксплуатации аттракционов в Истре

Инспекторы управления Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в городском округе Истра с целью проверить соответствие аттракционов требованиям законодательства. В результате выявлено тройное нарушение, сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что сотрудники ведомства проверили в Истре несколько аттракционов.

«Установлено, что просрочены даты оценки технического состояния в отношении батутов «Огненный дракон», «Тачки» и «Сафари». Местному индивидуальному предпринимателю, который эксплуатирует аттракционы, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация остается на контроле министерства», — отметил Фирсов.

Собственники и эксплуатанты аттракционов обязаны неукоснительно соблюдать требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, установленные правительством РФ и техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.