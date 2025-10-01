Минэкологии приглашает желающих поучаствовать в конкурсе «Экоподмосковье»

Начался прием работ на конкурс детского рисунка «Экоподмосковье», который проводится ежегодно по инициативе Общественной палаты Московской области и Мособлдумы при поддержке Минэкологии региона и Российского экологического общества. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства региона.

«Экологическое просвещение и образование должно начинаться с самых ранних лет — только так мы сможем воспитать поколения, ответственные за сохранение окружающей среды. Вот почему конкурс «Экоподмосковье» имеет такое большое значение. Это одно из самых популярных мероприятий в области экопросвещения: за время его проведения в конкурсе приняли участие свыше 7 тыс. человек. Я уверен, что число молодых художников и впредь будет только расти», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В нынешнем году организаторы предлагают следующие темы для рисунков и плакатов: «Экологические проблемы Подмосковья и пути их решения: леса, воздух, вода, почва», «Моя экосемья» «Экогруппа/экокласс» «Мои домашние питомцы, которых спасли и приютили», «РСО в действии — как устроен раздельный сбор отходов в моем подъезде, дворе, населенном пункте».

Участие в конкурсе могут принять жители Московской области в возрасте от 4 лет до 21 года. Прием заявок и работ продлится до 20 декабря.

Подробнее об участии в конкурсе можно прочитать здесь: экоподмосковье.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.