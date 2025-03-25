Минэкологии приглашает к участию в премии РГО

Начался прием заявок на соискание премии Русского географического общества — престижной награды в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также поддержки популяризаторов науки и образования. В Подмосковье информационную поддержку мероприятию оказывает Минэкологии региона, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Среди номинаций премии — „Лучший природоохранный проект“. Жюри оценит проекты по изучению, восстановлению и сохранению окружающей среды и биологического разнообразия, а также рационального использования природных ресурсов. Жители Подмосковья традиционно являются активными участниками подобных мероприятий, мы приглашаем к участию всех, кому дорога подмосковная природа, кто хочет внести реальный вклад в ее сбережение и оздоровление», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Подать заявку на соискание премии может физическое лицо или организация из любой страны мира — при условии, что проект посвящен России. Подача и технический отбор заявок пройдет до 14 мая, затем заявки будет оценивать экспертная группа. Победителей отберет жюри с 4 июля по 4 августа, а торжественная церемония награждения победителей Премии запланирована на октябрь.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.