Минэкологии приглашает к участию в конкурсе молодых работников заповедного дела

Продолжается прием заявок на участие во II Всероссийском конкурсе «Молодые лидеры заповедной системы». Конкурс проходит с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, при информационной поддержке Минприроды России и Росзаповедцентра. В нем могут принять участие как профессионалы заповедного дела, так и сотрудники некоммерческих природоохранных организаций в возрасте на старше 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Заповедное дело в Подмосковье развивается нарастающими темпами. В регионе уже организовано 262 ООПТ областного значения общей площадью свыше 283 тыс. га, и продолжается работа над созданием новых. Здесь непочатый край работы для молодых специалистов, и подобные конкурсы очень важны для пополнения кадрового потенциала природоохранной отрасли», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В 2025 году участники конкурса будут соревноваться в пяти номинациях: «Охрана территории», «Заповедная наука», «Экологическое просвещение» и «Экологический туризм на ООПТ», «Заповедное партнерство».

Номинации соответствуют основным направлениям работы на заповедных территориях и главной деятельности НКО, ориентированных на дело охраны природы. Прием заявок завершается 31 мая. Подробности о конкурсе здесь: https://clck.ru/3M2Y96.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.