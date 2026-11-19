сегодня в 12:47

Минэкологии предостерегло владельцев участков в Ступине и Наро-Фоминске

Минэкологии Московской области объявило предостережения двум владельцам участков в Ступине и Наро-Фоминске после выявления признаков незаконного размещения отходов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники Минэкологии Московской области провели надзорные мероприятия в двух муниципалитетах после поступления информации о незаконном размещении отходов.

«В ходе надзорных мероприятий в деревне Толочаново округа Ступино выявлены признаки планировки участка земель сельскохозяйственного назначения с применением строительных отходов. Аналогичная ситуация зафиксирована в Наро-Фоминске, где признаки незаконной свалки выявлены на участке земель, предназначенном для индивидуальной жилой застройки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Оба участка принадлежат физическим лицам. Владельцам объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Минэкологии напомнило, что при причинении вреда охраняемым законом компонентам окружающей среды могут быть приняты меры по расчету ущерба в соответствии с действующим законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.