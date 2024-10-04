Минэкологии Подмосковья поздравляет с Всемирным днем защиты животных

4 октября мир отмечает Всемирный день защиты животных — значимую дату, утвержденную участниками Международного конгресса сторонников движения в защиту природы в Италии в 1931 году. Этот день напоминает человечеству о необходимости бережного отношения к природе, сохранения биологического разнообразия и охраны исчезающих видов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Сохранение видового разнообразия в нашем регионе представляет собой важнейшую задачу, требующую пристального внимания и усилий. В Красную книгу Московской области внесено 378 объектов животного мира, нуждающихся в особой охране. Специалисты министерства неустанно трудятся над сохранением и восстановлением популяций. Их усилия не напрасны: за последние 30 лет ни один редкий вид не исчез. От имени ведомства я хочу выразить признательность не только своим коллегам, но и всем жителям области, которые проявляют любовь и внимание к братьям нашим меньшим», — подчеркнул и. о. министра экологии и природопользования Павел Бида.

Он также отметил, что в регионе активно реализуются различные программы и проекты, направленные на защиту животных. В частности, ведется работа по созданию особо охраняемых природных территорий и повышению экологической грамотности населения.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель области понимал важность сохранения фауны и принимал активное участие в ее защите. Только совместными усилиями мы сможем сохранить биологическое разнообразие нашего региона и обеспечить благополучие будущих поколений», — добавил Бида.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.