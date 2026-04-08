Минэкологии Подмосковья открыло прием заявок на конкурс

Прием заявок на Всероссийский конкурс «Планета - наше достояние» стартовал в Подмосковье. Учащиеся 14–17 лет могут подать документы на первый тур до 19 мая 2026 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ежегодный конкурс детских и молодежных проектов «Планета - наше достояние» проводит АНО «Информационно-ресурсный центр «Наше достояние» при поддержке Минприроды России, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», федеральных ведомств и общественных организаций.

«Конкурс «Планета - наше достояние» — одно из наиболее масштабных мероприятий в сфере экологического образования и просвещения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По его словам, проект направлен на развитие интереса молодежи к инновационным экологическим технологиям, методам переработки отходов и решениям, снижающим уровень загрязнения окружающей среды. Министр пригласил школьников и студентов Подмосковья принять участие и побороться за призовые места.

Заявки на первый тур принимаются до 19 мая 2026 года. Очный федеральный этап пройдет в Москве с 19 по 21 июля 2026 года. К участию допускаются обучающиеся организаций среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 17 лет. Подробности размещены на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.