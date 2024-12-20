Милонов выступил против запрета на пропаганду одиночества в России

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства и материнства Виталий Милонов заявил, что законодательно запрещать пропаганду одиночества нельзя. По его словам, нужно стараться формировать позитивный образ семьи посредством кинематографа и социальных инструментов, сообщает «Постньюс» .

Попытка продвигать позитивный имидж большой семьи через ограничения и запрещение пропаганды одиночества неэффективна, так как у людей могут быть разные причины, по которым они остаются без семьи, считает Милонов.

По его мнению, необходимо не вводить запреты на определенные образы, а, наоборот, представлять семейную жизнь в положительном свете. Например, депутат предложил провести переговоры с российскими кинорежиссерами относительно героев популярных фильмов. Продюсерам и режиссерам следует воздержаться от создания картин о людях-одиночках. Главные персонажи зачастую ведут беспорядочную половую жизнь, все они одиноки, а героев с многодетными семьями практически нет. Это необходимо отвергать, убежден Милонов, однако делать это следует не в рамках законодательных инициатив.

Парламентарий добавил, что, помимо культурных мероприятий, создание позитивного имиджа может также осуществляться с помощью различных мотивационных инструментов, таких, как льготная ипотека для семей. Он выразил мнение, что если бы такая программа позволяла семьям полностью отказаться от уплаты процентов, ее значение могло бы возрасти, особенно в условиях растущей ключевой процентной ставки.

Однако депутат предостерег, что необходимо сохранять баланс, так как нельзя просто купить семью. Милонов уверен, что людям следует показывать, насколько счастливы те, кто имеет возможность проводить время с близкими.

«Наступают выходные дни, а они их ненавидят, потому что они одни», — заключил парламентарий.