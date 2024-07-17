Ученые выяснили, что в Калининградской области раньше был субтропический климат

Российские палеонтологи заявили, что порядка 35-50 млн лет назад в Калининградской области был субтропический климат, и в регионе встречались экзотические теплолюбивые растения. Доцент БФУ им. Канта Эдуард Мычко заявил, что раньше в регионе были распространены магнолии, каштаны, буки, дубы, орехи и бобовые, сообщает Газета.ru .

В настоящее время Калининградская область характеризуется умеренным климатом и преимущественно засажена смешанными лесами с елями, соснами, дубами и липами. Недавно специалисты провели анализ образцов древних горных пород, извлеченных из Приморского карьера Калининградского янтарного комбината, чтобы выяснить, как выглядел регион в прошлом.

«Доминирование пыльцы древних сосен, кипарисовых и вечнозеленых широколиственных пород в спорово-пыльцевых спектрах указывает на то, что в палеогене и начале неогена в Южной Прибалтике господствовал субтропический климат», — отметили ученые.

По словам исследователей, ранее на территории Калининградской области произрастали густые влажные леса с соснами, елями, кипарисовиками, древними родственниками секвойи и болотного кипариса.

Кроме основных видов деревьев, формирующих лесной массив, в прибалтийских лесах можно было встретить и экзотические теплолюбивые растения. Ученые обнаружили пыльцевые зерна пальм, коричных и лавровых деревьев.

Также российские исследователи нашли следы липы, клена, березы и ольхи, которые раньше росли в Калининградской области. Подобное смешение видов обусловлено соседством региона с двумя большими растительными зонами кайнозойской Евразии — Полтавской (субтропической) и Тургайской (теплоумеренной), полагают специалисты.