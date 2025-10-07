Миллениалы в 2,5 раза чаще зумеров используют только ИИ для поиска информации

Более половины россиян (57%) для поиска информации в интернете используют лишь поисковики в браузерах, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. жителей городов-миллионников. Согласно исследованию, наиболее часто такому способу поиска информации отдают предпочтение поздние миллениалы и ранние X (39–45 лет) – каждый третий (34%) представитель этой возрастной группы выбирает такую стратегию. Еще 28% представителей поколения Х используют поисковики как главный способ найти и узнать новую информацию.

На втором месте – смешанный подход, когда респонденты в равной степени используют поисковики и нейросети. Его выбрали 26% участников опроса. Чаще всего такой способ характерен для миллениалов (29–38 лет): каждый второй (43%) представитель этого поколения заявил, что совмещают ИИ с привычным поиском. Среди зумеров это также наиболее популярная стратегия поиска информации: им пользуется каждый третий (30%).

Только на нейросети полагается 10% опрошенных. И снова лидерами оказываются миллениалы: больше половины (52%) из тех, кто использует только нейросети – именно в этой возрастной группе. Это в 2,5 раза больше, чем среди зумеров (18-28 лет), и в 2 раза больше, чем среди пользователей 39-45 лет.

К определенным проверенным сайтам для поиска информации предпочитают обращаться лишь 7% опрошенных среди всех поколений.

